Klima vs. MotoGP

In den SN vom 12. August stellt sich - auf dem engen Raum einer einzigen Zeitungsausgabe - eindrucksvoll die ganze Schizophrenie der Klimadebatte dar. Auf der Titelseite ("MEIN KLIMA") die lobenswerte Entscheidung des Dr. Biedrawa, infolge des "Greta-Effekts" auf den Toskana-Urlaub zu verzichten und sich den "Naturwundern" in Österreich hinzugeben.

Auf Seite 16 ein Leserbrief, der die exzessiven Flugreisen und Kreuzfahrten der "Generation 60 plus" anprangert.

In der SN-Beilage "Aus Stadt und Land" auf Seite 2 ("#MEHR WISSEN") die Frage:

"Was tun eigentlich Sie fürs Klima?". Auf den Seiten 1, 2 und 3 gibt´s dann "Salzburgs heißeste Gemeinden"nachzulesen - und die Meldung: "Plus 2,2 Grad". Auf Seite 13 dann die bange Schlagzeile "Eine Zukunft in den heißen Städten?"

So weit, so gut.

Aber dann kommt's: Gleich auf der Titelseite der SN ein Action-Bild von den rasenden "MotoGP-Stars". Dazu die begeisterte Meldung über die "197.315"(!!!) Zuschauer. (Sind die übrigens eh alle zu Fuß oder mit dem klimafreundlichen Fahrrad angereist? Oder doch eher mit ihren "durstigen" SUVs oder schweren Maschinen, mit denen sie auf der Heimfahrt tempomäßig gleich ihren "MotoGP-Stars" nacheifern konnten?)

Welchen "ökologischen Fußabdruck" haben die Rennfahrer hinterlassen? Und dann erst die von weit und breit herangepilgerten 197.315 Fans?

Auf Seite 17 dann der enthusiastische Bericht über den "Krimi MotoGP". Gleich daneben die Spalte "POLE POSITION" mit der tollen Nachricht: "Die MotoGP verlängerte mit Spielberg".

Super, nicht? - Und als "Sahnehäubchen" auf dem ganzen Wahnsinn noch KTM-Boss Pierers "Bekenntnis zur MotoGP" und sein Wunsch: ".[...] in sieben Jahren auf den Thron". - Klimaschutz und "Moto"-Wahn.

Wie gesagt: Schizophrenie pur!

Franz Pichler, 4320 Perg