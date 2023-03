Klimaaktivismus auf Salzburgs Straßen

Jetzt ist es auch in Salzburg passiert - Klimaaktivist/-Innen kleben sich an der Straße fest. Die Reaktionen der Politik: Salzburgs Bürgermeister Preuner spricht von Geltungszwang einzelner, Landespolitikerin Svazek fordert einjährige Haftstrafen für die Demonstrant/-Innen. Ist das die Antwort auf eine Forderung, die eigentlich die Politik zu lösen hat? Ist es nicht vielmehr kriminell, in der Klimakrise nicht zu handeln? Wenn man über Verantwortlichkeit nachdenkt, dann muss man auch die Folgen des Nichthandelns einbeziehen. Der Blick auf die Entwicklung der CO2-Emissionen ist informativ und ernüchternd. Denn trotz spürbaren Klimawandels und Klimakonferenzen steigen diese immer noch ins Unermessliche!

Diesen Missstand zeigen diese engagierten und mutigen Menschen auf, getrieben von einem Gefühl der Ohnmacht, weil alles, was man in den Politikerwald ruft, anscheinend ungehört verhallt. Ja, Blockadeaktionen sind ziviler Ungehorsam und strafrechtlich verfolgbar, aber sie sind inzwischen eines der wenigen Mittel, die eine Aufmerksamkeit auf das wahre Problem lenkt: die Verhinderung weiterer Umweltschäden und die Rettung unseres Lebensraumes. Dabei darf man auch nicht vergessen, dass Demonstrieren ein demokratisches Grundrecht ist. Und auch hier ist klar, dass die Meinungskundgebung sichtbar und in diesem Sinne eine Störung des Alltags sein muss.

An Harald Preuner und Marlene Svazek gerichtet: In der Klimadebatte geht es um Menschenleben - und zwar bereits jetzt und nicht erst in der Zukunft. Verstecken Sie sich nicht hinter fadenscheinigen Anschuldigungen gegenüber engagierten Demonstrant/-Innen, sondern kommen Sie in Sachen Klimaschutz endlich ins Handeln. Der Sie so störende Klimaaktivismus hört sofort auf, wenn Sie Ihre Arbeit erledigen.

Leo Fellinger, 5201 Seekirchen