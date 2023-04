Klimaaktivismus in den Medien

Sehr häufig liest man in letzter Zeit über Aktionen der Letzten Generation, und was da an Unverständnis und Hass hochkocht in der Bevölkerung, erfüllt mich mit Schaudern. Ich gehöre der älteren Generation an, ich habe noch eine relativ intakte Natur erlebt und die wünsche ich auch meinen Enkelkindern. Was unseren Kindern und Enkeln droht, wenn wir unser Verhalten nicht ändern, das können wir uns gar nicht vorstellen, wir, die wir im Überfluss und ohne ernsthafte Gefahr aufgewachsen sind. Appelle der jungen Generation, sich für den Klimaschutz einzusetzen, wurden bis jetzt weitgehend ignoriert. Die paar Maßnahmen reichen nicht mehr aus. In Sachen Klimaschutz ist es eine Minute vor zwölf, und Österreich hat noch dazu seine ohnehin zögerlichen Klimaziele weit verfehlt.

Ich kann also total verstehen, wenn die Jungen jetzt auf radikalere Maßnahmen setzen. Ziviler Widerstand ist legitim, wenn er für das Überleben notwendig ist, und sollte nicht kriminalisiert werden. Die Medien haben hier eine besondere Verantwortung. Wie über diesen Widerstand berichtet wird, das beeinflusst die öffentliche Meinung.

Eine faire Berichterstattung wäre angebracht, denn was die Letzte Generation fordert, bedeutet eine lebenswerte Zukunft für alle. "Klimakleber" ist abwertend und respektlos. "Klimaterroristen" sind, meiner Meinung nach, diejenigen, die mit ihrem uneinsichtigen Verhalten die Klimakatastrophe weiter anheizen. Berichte, nach denen Klimaaktivisten angeblich den öffentlichen Verkehr blockieren, sind gelogen und deswegen absolut hinterhältige Meinungsmanipulation.

Wir haben nur eine Erde. Lasst sie uns erhalten und schützen für die kommenden Generationen!



Gerti Mayer, 5110 Oberndorf