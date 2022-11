Klimabonus nicht für Grenzgänger

Ich bin Österreicher, zahle seit 37 Jahren Steuern und arbeite auch in Österreich bei der ÖBB. Ich musste leider erfahren, dass ich als Grenzgänger, wohnhaft in Freilassing, den Klimabonus nicht bekomme.

Ich finde, es ist eine Frechheit vom Bundesministerium uns auszuschließen, die wir alles in Österreich haben (Arbeit, Versicherung, Bank, Steuerzahlung usw.), nur keinen Wohnsitz. Andere Menschen, die wenig bzw. gar nichts in die Kassa gezahlt haben, aber auf unsere Kosten leben, erhalten den Bonus. Wir haben auch Familie und die Teuerungskosten zu tragen, ob Essen, tanken, wohnen … sogar Tote haben den Bonus erhalten. Ich finde, das ist Wahnsinn!



Stefan Bogner, D-83395 Freilassing