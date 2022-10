Klimabonus nicht schlechtreden!

Ich kann es zwar aus journalistischer Sicht nachvollziehen, einen langen Bericht im Lokalteil der SN über ein Einzelproblem (erforderliche Vollmacht zur Behebung des Geldes aus dem Klimabonus bei der Post) zu schreiben, es dient aber der Sache überhaupt nicht.

Dass bei rund 6,7 Millionen Auszahlungen auch einzelne Probleme und Fehler auftreten können, wird jeder/jede, der/die jemals im Berufsleben stand, nachvollziehen können. Schreiben Sie doch endlich auch, was die Regierung - egal wie man zu ihr steht - mit dem Klimabonus für die österreichische Bevölkerung leistet! 500 Euro sind für viele Österreicher eine wichtige Unterstützung zur Bestreitung ihres teurer gewordenen Lebens! Gerade Pensionisten, die mehr mit den günstigen Umwelttickets mit den Öffis unterwegs sind, hilft der Bonus mehr, als er ihnen durch zirka 0,10 Euro Preiserhöhung je Liter beim Sprit schadet. In Zeiten großteils negativer Berichterstattung und Auseinanderdriften der Gesellschaft sind gerade Qualitätsmedien wie die SN gefordert, objektiv zu berichten und nicht über Einzelfälle zu lamentieren! Zu guter Letzt seien hier auch die Bediensteten der Post in Schutz genommen. Man stelle sich die Medienberichte vor, wenn der Bonus an nicht Empfangsberechtigte ausbezahlt worden wäre! Ich würde das auch nicht - wie es Herr Wizany in seiner dazugehörigen Karikatur erwähnt hat - als Bürokratie bezeichnen, sondern als Schutz jedes Einzelnen durch bestehende gesetzliche Regelungen.

Es werden ja genügend - insbesondere ältere - Personen durch kriminelle Machenschaften im Internet um große Summen geprellt.





Karl Huber, 5321 Koppl