Klimaheld/-innen fahren Zug?

Vorerst ein danke an Frau Dr. Lücking für Ihren Leserbrief "Versteckte Preissteigerung" (19. 7.) über die fraglichen Preise und Werbestrategien der ÖBB!

Unbemerkt bleibt die Abänderung des Sommertickets der ÖBB aber keines Falls, aufschreien nutzt aber leider wenig und so schütteln wir eben den Kopf. Der ÖBB-Slogan "Unser Klima hat Helden" ist aber schlichtweg irreführend, ebenso fraglich sind die Preise des Unternehmens. Im Allgemeinen muss gesagt werden, dass öffentliche Verkehrsmittel für Jugendliche nicht attraktiv sind, wenn man dennoch mit dem Auto billiger unterwegs sein kann. Genannt sollen hier auch die Preisabstufungen des SVV werden, laut denen es keine Ermäßigungen für Studierende gibt.

Im Grunde ist es ganz einfach: Will man, dass Jugendliche klimabewusst reisen, darf das keine finanziellen Nachteile mit sich bringen. Aktuell ist die einzig logische Konsequenz, nicht mehr mit ÖBB oder anderen überteuerten öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren, sondern Fahrgemeinschaften zu bilden und doch in das Auto zu steigen.





Helene Eisl, 5350 Strobl