Klimakleber, die Weltverbesserer

Nun sind die Klimakleber auch in Salzburg aktiv. Die selbst ernannten Weltverbesserer oder gar Weltretter. Im ärgsten morgendlichen Berufsverkehr kleben sie sich am Asphalt fest, hindern uns daran, pünktlich in die Arbeit zu kommen. Polizei und Rettung haben sicher auch Wichtigeres zu tun. Ist "Klimakleber" denn seit Neuestem ein Job? Haben diese Leute keine Arbeit, dass sie für solch Unsinn Zeit haben? Die gehören auf der Straße, kleben gelassen, bis die Witterung den Kleber vielleicht mal loslöst, die Einsätze sollen in Rechnung gestellt werden.

Wenn sie was fürs Weltklima tun wollen, dann wäre es doch kein Problem, auf Auto, Flugzeug, billige Internetwaren, die durch die halbe Welt reisen, zu verzichten. Das tut aber sicher keiner der Klimakleber. Es wird Urlaub geflogen, jeder kleine Weg mit dem Auto gefahren und haufenweise auf Amazon & Co. bestellt... Jeder Klimakleber sollte registriert werden, den Führerschein abgeben, auf jedem Flughafen gesperrt werden und auch nur mehr in der Umgebung einkaufen dürfen. Dann sind sie authentisch! Wenn denn das Klimakleben jemals was bringen sollte, dann werde ich mich persönlich bei allen bedanken. Versprochen! Bis dahin sind Klimakleber für mich einfach nur Leute, die zu faul sind zum Arbeiten!



Karin Eckkramer, 5020 Salzburg