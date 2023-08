Klimakleberin störte das Gemeinwesen

Zu "Polizei observierte mehrmals Klimakleberin" (SN-Lokalteil vom 10. 8. 2023): Dieser Artikel treibt mir (schon wieder) die Zornesröte ins Gesicht.

Ich frage mich, wofür der Gesetzgeber Normen für die Verwaltung in Österreich erlassen hat.

Ich war 46 Jahre in der Verwaltung tätig und die Prämisse "Jede Verwaltungshandlung basiert auf entsprechenden gesetzlichen Normen" hat sich mir wie ein Tattoo eingeprägt. Wenn dann hier die Meinung vertreten wird, dass diese Dame ohnehin nur eine Verwaltungsübertretung begangen habe, indem sie den öffentlichen Verkehr offenbar mehrmals gestört hat und damit andere Menschen zumindest in Bedrängnis gebracht hat, oder aber sogar in Gefahr, wenn die Flüssigkeit des Verkehrs nicht mehr gegeben war, dann wurden die Auswirkungen dessen offenbar nicht bedacht.

Dass die Exekutivorgane ihrer Dienstpflicht nachgehen, Missstände zu beobachten und darüber Aufzeichnungen zu führen, ist wohl geradezu logisch. Hätte sich die Dame nicht dazu hinreißen lassen, den gesetzlichen Rahmen des Gemeinwesens unseres Staates zu stören, wäre ihr einiges erspart geblieben.

Wenn man in einem funktionierenden Staatswesen leben will, dann hat man auch gewisse Rahmenbedingungen einzuhalten. Die Alternative wäre - das Vorgehen der Betreffenden zu Ende gedacht - Anarchie. Das wollen mit Sicherheit die meisten Menschen in unserem Land nicht.

Ich finde darüber hinaus befremdlich, dass in dem Artikel, der ja ein journalistischer sein soll, kein Hinweis darauf zu finden ist, dass eine Verwaltungsübertretung auch eine Handlung gegen bestehende Gesetze bedeutet. Dass diese "nur" mit einer Verwaltungsübertretung geahndet wird und nicht mittels Strafrechts, darf der Bedeutung dieser Normen nicht schaden.

Auch die unabhängige Presse soll Normen, wie AVG, VVG, sowie VStG schützen.



Wolfgang Freunberger MBA MPA, 4866 Unterach am Attersee