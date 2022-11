Klimakonferenzen haben keinen Erfolg

1979 fand die 1. Weltklimakonferenz in Genf statt (das heißt vor 43 Jahren). 1992 folgte der Umweltgipfel in Rio de Janeiro mit Klimarahmen-Vereinbarung, jährliche Klimakonferenzen in den Jahren 1995 bis 2022.

Seit über 43 Jahren wissen wir Menschen, dass wir die Erde durch unseren Konsum, durch unsere Gier kaputt machen. Was haben diese Konferenzen bisher bewirkt?

Außer reden, nichts gewesen. Einige Absichtserklärungen, an die sich dann ohnehin kein Land hält. Denn sonst würde es wohl nach so vielen Jahren, schon viel besser aussehen auf unserem Planeten, als es jetzt ist.

Auf diesen Konferenzen sind schlicht die falschen Leute präsent. Nur die Wirtschaftsbosse weltweit könnten, wenn sie denn wollten, an der Klimamisere etwas ändern.

Alles andere ist nur eine Farce. Jedes Jahr fährt ein gigantischer Tross unter dem Titel "Klimakonferenz" auf Kosten der Allgemeinheit in ein anderes Land.

Meine Erwartung für dieses Mal?

Es kommt genauso wenig heraus wie die Jahre zuvor. Ausnahme: die Einigung, in welches Land es nächstes jahr "auf Urlaub" pardon zur "Klimakonferenz' gehen soll, funktioniert bei allen sofort.

Ich meine bitte: keine Klimakonferenzen mehr, das bringt dem Klima tatsächlich was, denn es spart wenigstens den CO2-Ausstoß der vielen Flüge.



Rosemarie Grünberger, 1110 Wien