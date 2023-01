Klimakonferenzen und Wirtschaftsforen

Laut Medien hat es bereits 27 weltweite Klimakonferenzen gegeben und unzählige Wirtschaftsforen. Davos war erst kürzlich deswegen in aller Munde. Die Ergebnisse erschöpfen sich in beiden Fällen in lahmen Schlusserklärungen. Noch ist nichts Wirksames gegen die Umweltzerstörung oder für die Gesundung der Weltwirtschaft herausgekommen - außer dass jedes Mal die Rüstungsindustrie einen Aufschwung verzeichnen kann. Aber - und das stört weder die Regierungen noch die Wirtschaftsbosse oder die Milliardäre - , die Umwelt muss schwer leiden durch tausende Flüge und hunderttausende Teilnehmer. Hier versagt die Politik, im besonderen auch die der Grünen.





Erich Dirngrabner, 4591 Molln