Klimakrise - einmal symptomatisch behandeln

Nun ja, man ist daran der Klimakrise kausal entgegenzutreten, das heißt mit Zielen, an welchen der schädliche CO2-Ausstoß beendet sein sollte. Nun Ziele vorzugeben, ohne den entsprechenden Weg dorthin zu definieren, ist sinnlos. Ich fordere, sowie einige Wissenschafter, wie zum Beispiel Univ. Prof. Helga Kromp-Kolb, dass der Weg zu den Zielen mit den entsprechenden konkreten Maßnahmen gepflastert sein muss und die Zwischenergebnisse auch mit einem Monitoring zu begleiten sind. Alles andere ist ein Wunschdenken. Und wer sagt schon, dass nach der Erreichung der sogenannten Klimaziele sich auch das Klima wieder ändern wird und es dann keine negativer Klima-Auswirkungen mehr geben wird. Wer das glaubt, ist leider blauäugig. Also sind neben einer sogenannten kausalen Klimakrisen-Bekämpfung auch symptomatische Maßnahmen dringend erforderlich, um den schädlichen Klimaeskapaden wirksam begegnen zu können. Und hier können wir nicht 20 oder mehr Jahre darauf warten. Was kommt auf uns zu? Wir haben es mit erhöhten Regenmengen zu tun, damit verbunden mit stärkeren Hochwässern mit größerer Häufigkeit, wie auch mit Trockenperioden. Unsere Gebäude werden mit höheren Schneelasten aber auch höheren Winddrücken belastet werden, das betrifft hauptsächlich die Dächer unserer Häuser aber auch die Leitungsmaste der Stromleitungen. Wir werden unsere Böden aufnahmefähiger für die zu erwartenden Wassermassen machen müssen, die dann in der Lage sind, das gespeicherte Wasser wieder länger den Pflanzen zugänglich zumachen. Es wird andere Pflanzen geben und einige werden wieder verschwinden. Die Wälder und Felder werden ein anders Aussehen haben müssen. Hier gibt es noch einiges anzuführen. Aber es ist klar, die Wissenschaft arbeitet bereits intensiv an solchen symptomatischen Maßnahmen und es wäre falsch diese Forschungen der Allgemeinheit vorenthalten zu wollen.





Dipl.-Ing. Ferdinand Lichtblau, 1020 Wien