Klimakrise fordert Umdenken und Energiewende

Die Klimakrise, die Pandemie, der Krieg in der Ukraine sind ein untrügliches Zeichen, dass eine neue Zeit angebrochen ist, die uns auffordert, unsere herkömmlichen Verhaltensweisen in jeder Beziehung in Frage zu stellen.

Neue Herausforderungen warten darauf, endlich in Angriff genommen zu werden. Die Klimakrise fordert uns auf, unseren Fokus vollkommen auf erneuerbare Energien zu lenken. Mit dieser Entscheidung machen wir uns frei und unabhängig von fossilen und Globus-feindlichen Energien, wie Gas, Öl und Kohle, egal woher diese Energien kommen.

Fangen wir also umgehend an, unsere Natur und Grünland sowie Luft und Atmosphäre zu schützen, indem wir, anstatt immer neue Gebäude zu errichten und damit weiteren Boden zu versiegeln, alte Bauwerke erhalten und renovieren. Des Weiteren sollten auf alle bestehenden Dächer und Straßen (siehe Leserbrief von Frau Heidrun Plöchl vom 25.3.), wo immer es möglich ist, Photovoltaikanlagen errichtet werden. Dies würde sofort neue und innovative Wirtschaftszweige und eine Menge neuer Arbeitsplätze schaffen.

Auf Grund der deutlich gestiegenen Treibstoffpreise ist es ein Gebot der neuen Zeit, alle Autofahrten einer Prüfung nach unbedingter Notwendigkeit zu unterziehen und den öffentlichen Verkehr und das Fahrrad zu bevorzugen. Tut der Geldbörse und der Gesundheit gut und macht auch Spaß.

Die Öffis müssen noch attraktiver werden. Des Weiteren muss eine deutliche Reduktion der Geschwindigkeit auf Straßen und Autobahnen erfolgen. Tempo 100 senkt den Spritverbrauch erheblich und damit auch den schädlichen CO2-Ausstoß. Auch Flüge innerhalb Europas können gut und bequem mit der Bahn bewerkstelligt werden.

Es liegt viel an unserer persönlichen Entscheidungskraft. Probieren wir etwas Neues aus. Fangen wir gleich bei uns in Salzburg an: Für eine solche Neuordnung ist auch keine neue Mönchsberggarage mehr nötig, die nur noch mehr schädliche Abgase verursacht und unsere letzten Natur- und Erholungsreservate zerstört. Lassen Sie, verehrte Politiker und Garagenbetreiber, dieses unsinnige Millionenprojekt endlich fallen. Die Zeit hat inzwischen neue Weichen gestellt. Verwenden Sie diese Millionen für vernünftige Projekt wie z. B. Schulen, Pflegeeinrichtungen, Beseitigung von Armut, Flüchtlingshilfe usw., das hilft unserer Gesellschaft am effektivsten.

Zu guter Letzt heißt die neue Devise Energie sparen, statt ungehemmt verbrauchen. Dazu gehört auch ein verantwortungsvoller Umgang mit Strom im Haushalt, Handwerk und Industrie. Und last not least mit unseren Handys. Weniger ist mehr! Vermeiden wir auch den Stand-by-Modus, da sonst alle angeschlossenen Geräte dauerhaft mit Strom versorgt werden.

Zu dieser Zeitenwende gehören auch unsere Essgewohnheiten, die dringend hinterfragt werden müssen. Fleischkonsum dringend reduzieren! Massentierhaltung bringt viel Tierleid, verbraucht Unmengen von Energie, zerstört Regenwälder usw. Regional statt global!

Jeder von uns ist gefordert, etwas zur Energiewende beizutragen. Wir haben nur diesen einen Planeten, also schützen wir ihn gemeinsam mit vereinten Kräften. Gemma's an und greifen wir unseren mut- und visionslosen Politikern/-innen kraftvoll unter die Arme.

"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und hilft zu leben" (Hermann Hesse).







Stefanie Pflanzer, 5020 Salzburg