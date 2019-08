Klimakrise: Taten statt Worte

Klimawandel ist ein Thema, das nicht durch Kleckern sondern nur durch Klotzen angegangen werden kann. Aber vor allem durch mutige und entschlossene Maßnahmen, die nur die Politik setzen kann. Und dazu muss diese endlich das tun, wofür sie da ist. Nämlich Lenkungsmaßnahmen setzen, die auf die Zukunft ausgerichtet sind und nicht auf den nächsten Wahltag, auch wenn dies politischen Gegenwind bedeutet und unangenehm ist.

Alles andere sind fromme Wünsche an das Christkind, solange niederösterreichisches Joghurt in Tirol billiger ist als in Niederösterreich und umgekehrt, oder solange man für die Silvesterbowle unbedingt frisch geerntete Erdbeeren (aus Chile) zu einem Spottpreis bekommen muss!

Plakative Vorschläge:

• Einheitliche Besteuerung aller fossilen Brennstoffe (auch Flugbenzin)

• Streichung aller Förderungen und Stützungen die Transporte verbilligen.

• Einführung niedrigerer Tempolimits (110 Autobahn, 90 Freilandstraße)

• Schrittweises Verbot von Zulassungen von PKW die mehr als 5 - 6l pro 100km verbrauchen

• Steuerbefreiung von alternativen Energieformen und Antrieben (Brennstoffzelle,...)

• Senkung der Steuerlast auf Arbeit und im Gegenzug Erhöhung der Mehrwertsteuern auf Lebensmittel und Waren die tausende Kilometer transportiert werden. (Transportsteuer, inkl. argentinisches Fleisch!)

• Einführung von Pfandsystemen

• Nachdenken über eine Verpackungssteuer

• Massive Förderung und Ausbau des öffentlichen Verkehrs

• Sofortige Beschränkung der Verbauung von landwirtschaftlicher Nutzfläche und Grünland



Stefan Haselwanter, 5071 Wals