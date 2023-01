Klimapaket endlich! Gratulation!

Ja, ich muss an dieser Stelle der Regierung meine Anerkennung aussprechen, denn mit der Einbindung der Mistverarbeitung und des Wasserstoffes in das Klimapacket sollte sie sich und damit auch wir auf dem richtigen Weg befinden.

Die Regierung hat endlich verstanden, dass es nur mit Strom, Sonne und Wind nicht funktionieren kann und die Wasserstoffgewinnung aus H2O, sowie die Methangewinnung aus den Abfällen sind dazu eine gute Bereicherung. Aber bitte macht hier schnell, es ist egal durch welche Methode was gewonnen wir, fangt damit so rasch als möglich an und überrascht damit den Rest der Welt. Mehrere Varianten sind hier sicher von Bedeutung, denn nur so kann die effektivste gewonnen werden. Aber bitte kauft den Wasserstoff nicht aus den Erdölländern zu, da gibt es billigere und einfachere Lösungen. Ich hoffe, dass hier auch entsprechende Förderungen geben wird, auch wenn einmal eine Teurere dabei ist.

Die Windkraft und die E-Autos sind ja auch nicht die beste Lösung, zumal man bis heute nicht weiß, wie die Windräder und Akkus umweltfreundlich entsorgt werden können.

Nochmals: Für diese Entscheidung gebührt euch, Grünen und Schwarzen oder auch Türkisen die Anerkennung, die habt hier nun, so denke ich. Ihr habt dieses Mal auf die richtigen Fachleute gehört.







Georg Pachta, 2344 Maria Enzersdorf