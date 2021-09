Klimapolitik vs. Lokalpolitik

Seit Jahren werden auf diversen internationalen Klimakonferenzen weltweit Maßnahmen gegen die Erderwärmung diskutiert, die EU bekennt sich zu einer entschiedenen Bekämpfung des Klimawandels mit weitreichenden Beschlüssen, die von allen Staats- und Regierungschefs mitgetragen werden - es scheint sich also tatsächlich etwas zu tun, abseits von politischen Sonntagsreden. Allerdings haben sich diese Entwicklung und die daraus resultierenden Verpflichtungen offenbar noch nicht bis in die Amtsstuben der Salzburger Stadtverantwortlichen durchgesprochen - oder es fehlt einfach der Wille, alle Entscheidungen und Maßnahmen auf ihre Klimaauswirkungen zu überprüfen. Anders kann man nicht erklären, dass bedenkenlos öffentliche Plätze zuasphaltiert werden, dass man an Oldtimer-Rennen auf das Naherholungsgebiet Gaisberg festhält, dass man hartnäckig am Uraltprojekt "Erweiterung der Mönchsberggarage" klebt, trotz aller dagegen sprechenden Argumente, dass das Verkehrsproblem weiterhin ungelöst ist, obwohl es genügend Vorschläge zur Lösung gibt, usw. Ich bin der Meinung, dass in öffentliche Ämter gewählte Politiker diese Ämter nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben und nicht die Interessen von ihnen politisch nahestehenden Einzelgruppen, wie Bauwirtschaft, Handel etc., sondern die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen haben. Und wer dazu nicht bereit oder in der Lage ist, sollte das Amt gar nicht anstreben oder seinen Hut nehmen und zurücktreten. Aber das ist in Österreichs politischer Landschaft wohl kaum zu erwarten, zu sehr locken die mit dem Amt verbundenen Annehmlichkeiten und Vorteile.



Dr. Werner Salentinig, 5020 Salzburg