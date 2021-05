Klimapolitik: Zählen nur Wählerstimmen?

Sehr geehrter Herr DI Strasser, herzlichen Glückwunsch zur positiven Berichterstattung der SN ("Was die Stadt Salzburg zu Klimazielen bis 2030 beitragen müsste", 26. 5. 2021) über den Beitrag des SIR zum ersten Teilschritt der Stadt Salzburg in Richtung Klimaschutz.

Sie haben mit Ihrer Einschätzung völlig recht. Ich teile sie voll und ganz, wobei wir uns auch die überregionale und geopolitische Entwicklung anschauen müssen. Nordstream II zum Beispiel, hier widerspricht sich die EU. Oder Tempo 80/100 (Bundesstraßen/Autobahnen). Hier zögert der Bund. Obwohl das viel bringen und nicht viel kosten würde - außer Wählerstimmen. Leider zählt allein das in der ängstlichen Politik. So sie gerade am Steuer sitzt.

Es ist schon bemerkenswert, dass Bürgermeister Preuner Stadträtin Berthold für die nächsten drei Jahre die Diskussion verweigert ("Auf drei Jahre wird das sicherlich nicht passieren . . . "). Als hätten wir ewig Zeit, uns darauf vorzubereiten, was nach Atom, Erdöl, Gas und Kohle Energie liefern soll. Und ob Windräder (die auch wütend bekämpft werden) und Fotovoltaik (die die Politik, einem ewigen Muster folgend, auch nicht erzwingen will) neben der Wasserkraft (die Österreich zufällig hat) reichen werden.

Bleiben Sie weiter dran: Ich wünsche dem SIR, dass es weiter Apfelbäumchen pflanzt!







Silvester Schröger, 5020 Salzburg