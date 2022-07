Klimapolitik zum Nulltarif?

Alexander Purger bringt's in "Wo sollen eigentlich all die Milliarden herkommen?" (SN v. 18. 7.) wieder einmal auf den Punkt: Wer verlangt, dass die Teuerung abgefedert werden muss, soll auch sagen, woher das Geld dafür kommen soll.

Schließlich herrscht vor unserer Haustüre ein Krieg und wir sind Gott sei Dank "nur" in Form eines Wirtschaftskriegs betroffen. Da ist es doch nur recht und billig, wenn wir unseren Gürtel enger schnallen! Und was die unsinnige Forderung nach Subvention der Spritpreise betrifft: Ich habe gedacht, in unserer Regierung sind auch die Grünen vertreten, die ja schon vor Jahren gefordert hatten, den Spritpreis aus umweltpolitischen Gründen radikal zu erhöhen - da waren sie halt noch in Opposition. Jetzt hingegen könnten sie sich allerdings ins Fäustchen lachen, weil die Preisentwicklung im Energiebereich dem Krieg angelastet werden kann und nicht der Umweltpolitik, die ja schließlich auch etwas kosten muss. Oder glaubt irgendjemand von denen, die Klimapolitik fordern, dass man sie zum Nulltarif bekommt?







Günter Braun, 1020 Wien