Klimaproteste: Rette mich, sonst mach´ ich dir das Leben heiß

Ich brauchte für mich eine Zeit der Beobachtung, um die Klebeaktionen der "Last Generation" (hoffentlich nicht!) in mein Wertekonstrukt einordnen zu können. Als sich dann die Situation zuspitzte und auf der einen Seite Menschen, die wichtige Rollen in unserer Gesellschaft innehaben, sich plötzlich freundlich gesinnt dazu vor Fernsehkameras äußerten, anderen aber einfach der Kragen platzte und nahezu besinnungslos vor Wut auf festklebende Aktivisten einzuprügeln begannen, hatte ich ganz schnell meine Meinung:

Aktionen, die zusätzlichen emotionalen Zündstoff in unsere derzeit von Krisen gebeutelte Gesellschaft hereintragen, sind von meiner Warte aus absolut abzulehnen. Die Gemüter sind von vielen Menschen erschöpft, aggressive Auseinandersetzungen sind die Folge und schüren die Polarisierung innerhalb unseres Volkes. Wir verlernen zunehmend, miteinander zu sprechen und uns gegenseitig mit unseren Bedürfnissen ernst zu nehmen, uns auf der Sachebene zu begegnen. Diese Form der Eskalation lehne ich ab - auch in der Hoffnung, dass wir imstande sind, intelligentere Lösungen zu finden.

Und mein Grundgefühl dazu: Ich möchte mich nicht erpressen lassen, welche Themen "en vogue" sein sollen. (Zum Schluss kleben sich noch zum Beispiel Pensionisten fest, weil sie zu wenig Pension bekommen, Schüler vor der Schule, weil sie bessere Noten wollen usw. Gründe für Bedürfnis-Klebereien würden sich viele anbieten.)

Darüber hinaus macht es mich ärgerlich und gleichzeitig traurig, dass ich als Museumsbesucherin in Zukunft wahrscheinlich unglaublich "gefilzt" - weil potentiell verdächtig - werde und kein Bild mehr ohne Glasschutz betrachten kann, was mir viel von der stimmungsvollen, direkten Begegnung mit Kunst wegnimmt. Reflexartig denke ich darüber nach, an wem oder an was ich mich protesthalber festkleben könnte - aber dann würde ich mich selbst Lügen strafen. Also schreibe ich zumindest diesen Brief an die SN in der Hoffnung, dass dieser Überlegungen, Meinungen oder sogar Handlungen von Mitmenschen beeinflussen könnte.







Karin Hnuta, 2020 Hollabrunn