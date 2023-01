Klimaproteste richten sich gegen die Falschen

In Wien kleben sich Aktivisten der selbsternannten Last Generation am Asphalt fest und führen zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen, was dem Klima nicht wirklich hilft. Gleichzeitig findet in Deutschland ein Mobilitätsgipfel statt, der feststellt, dass wir andere Autos brauchen.

Beides soll dem Klimaschutz dienen. Warum setzt sich die letzte Generation (sic) nicht vor die Werkseinfahrten der Fahrzeugkonzerne und fordert als Übergang ein drei Liter Auto, bis entsprechend leistbare alternative Antriebe und deren Infrastruktur verfügbar sind? Warum beschließt die Politik keine einfach umzusetzenden Lenkungsmaßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen wie ein generelles Tempolimit?

Warum werden kraftstofffressende SUV und Luxuslimousinen nicht einfach mit entsprechend hohen Steuern belegt? Warum wird der Flugverkehr immer noch gefördert, und wenig klimaschonende Fernreisen immer noch beworben?

Mit sinnentfremdeten populistischen Maßnahmen und Absichtserklärungen bei Sonntagsreden oder die viel gerühmte Freiwilligkeit wird es nicht gehen.

Sinnvolle, Alternativen aufzeigende Forderungen der letzten Generation, die mir bisher fehlen wären gefragt. Ebenso aber auch entschlossene akzeptable Lenkungsmaßnahmen durch die Politik, die sowohl die Industrie als auch jeden Einzelnen zu entsprechend vernünftigen, leistbaren und einsichtigen Maßnahmen zum Klimaschutz veranlassen.





Stefan Haselwanter, 5071 Wals