Klimaproteste sind Vandalismus

Zum Thema Kunst Aktivismus möchte ich folgendes sagen: Natürlich sind die Aktivisten keine Verbrecher und sie meinen es vielleicht "gut". Aber was sollen diese Aktionen bewirken? Das Resultat ist wohl Aufmerksamkeit, aber in die völlig falsche Richtung. Es dient keineswegs dem Klimaschutz, sondern ruft nur Zorn und Verärgerung von vielen Menschen, ob Kunstliebhaber oder nicht, hervor. Meiner Ansicht nach ist das Vandalismus und somit völlig sinnfrei. Was hat ein Klimt Bild mit dem Umweltschutz zu tun? Da fällt mir ein, es gab schon immer"Bilderstürmer", schon vor tausenden Jahren. Ja, ich weiß, es hat sich nichts geändert ... !?





Mag. Christine Pedergnana, 5026 Salzburg-Aigen