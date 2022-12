Klimaproteste sinnvoller einsetzen

Das Anschütten von Bildern oder das Ankleben an Straßen bringt für den Umweltschutz genau nichts, weil fast immer nur der Unmut der Betroffenen aber nicht der Regierung erzeugt wird ...

Es wäre wesentlich wirksamer, für den lokalen Umweltschutz nicht für die Welt, wenn die Aktivisten in ganz Österreich die versiegelten Flächen, die nicht mehr genutzt werden, aufzeigen würden. Alte Fabrikruinen oder ehemalige jetzt ungenutzte aber betonierte Flächen sollten wieder renaturiert werden. Ich bin sicher, es gibt viele dieser Orte und mit Bekanntmachung und mit ausreichendem Druck der Öffentlichkeit und der Presse könnte ein Gesetz zur Renaturierung dieser Flächen durchgesetzt werden.

Das würde viel bringen im Hinblick auf mögliche Überschwemmungen und so weiter.





Ing. Stefan Lagadyn, 1140 Wien