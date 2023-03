Klimaproteste: Wer hat eine bessere Idee?

Eine Landeshauptfrau bezeichnet die Klimaaktivisten als "Klimaterroristen" und fordert Bestrafungen. Der Bundeskanzler bezeichnet die faktenbasierten Warnungen und Alarmrufe als "Untergangsirrsinn". Politiker/-innen formen mit ihren Erzählungen die Gesellschaft. Die oben genannten Zitate stammen von Regierungspolitikern, aber auch Oppositionspolitiker beteiligen sich in kontraproduktiver Weise an der Gesellschaftsgestaltung mittels Narrativen. Da darf es einen nicht wundern, dass Menschen, die sich in ihrer Verzweiflung auf Straßen ankleben, als Terroristen bezeichnet werden und solche, die von Sicherheitskräften zu einem Fußballspiel eskortiert werden müssen und nach diesem ganze Toilettenanlagen kurz und klein schlagen als Fans. Was kann ich als alter Mann in dieser Situation tun? Diesen Brief an die SN schreiben und allen, die für die Gesellschaft aktiv werden (weil dem Klima ist es egal, wenn sich die Menschen ihre Lebensgrundlage entziehen) Respekt und Dankbarkeit ausdrücken. "Ideal" erscheint es auch mir nicht, sich auf der Straße anzukleben, aber, wenn ich eine bessere Idee hätte, würde ich sie hier schreiben. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass noch ganz viele Aktionen erforderlich sein werden und besonders gut finde ich die Klage von Jugendlichen beim Verfassungsgerichtshof.







Wilhelm Putz, 4882 Oberwang