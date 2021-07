Klimarettung nur mit strengen Regeln und Verzicht

Bundeskanzler Kurz sagte am 1. Juli 2021 beim Austrian World Summit: "Ich bin überzeugt davon, dass genauso, wie es gelingen kann, innerhalb von einem Jahr einen Impfstoff zu entwickeln und eine Pandemie zu besiegen, genauso kann es und wird es uns gelingen, besser zu werden, umweltverträglicher zu agieren, neue Technologien zu entwickeln."

Er betonte auch, dass er diese Klimaschutz-Diskussionen, in denen der Wunsch nach Verboten, Strafen und Verzicht dominiert, nicht mag. Ich möchte diesbezüglich daran erinnern, dass in der Corona-Pandemie nicht einfach auf die Entwicklung eines Impfstoffs gewartet wurde. Es gab vielfältige flankierende Maßnahmen. Parallel zur Impfstoffentwicklung kamen Verbote, Strafen und Verzicht. Nur so ließ sich die Pandemie bewältigen. Innovationen allein lösen das Problem nicht. Es bleibt vor allem auch keine Zeit, darauf zu warten. Was jetzt - heute - getan oder nicht getan wird, entscheidet darüber, ob es in 1000 Jahren noch menschliches Leben auf diesem Planeten geben wird. Jetzt sofort muss getan werden, was niemandem wirklich weh tut, aber sehr viel bringt: Geplante Infrastruktur-Bauprojekte stoppen (etwa Lobau-Tunnel, Linzer Autobahnen, allgemein Flächenfraß), klimaschädliche Subventionen streichen, Kerosin besteuern. In der Corona-Pandemie wurde die Bevölkerung nicht angehalten, individuell und freiwillig zu tun, was sie für richtig hält. Ebenso darf man in der Bekämpfung der Klimakatastrophe nicht jeder/m freistellen bzw. aufbürden, wie sie/er den Ökologischen Fußabdruck reduzieren kann bzw. will. Es wird nur einen Effekt haben, wenn Maßnahmen verordnet werden, die alle gleichermaßen betreffen. Der notwendige Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft lässt sich langsam, über viele Jahre, durch Anreize realisieren, aber so schnell, wie wir ihn jetzt benötigen (siehe Corona-Pandemie), nur durch Reglementierungen.

DI Christoph Enzinger, 4223 Katsdorf