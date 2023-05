Klimaschützer und Politik an einen Tisch

Dem Klima ist es egal, was wir machen - es wird sowieso überleben - es muss nicht geschützt werden. Es müsste Menschenschutz heißen. Sich auf die Straße zu picken, damit unsere Kinder noch den Luxus guter Luft haben, ist eine Verzweiflungstat. Ich würde es nicht machen, bin jedoch froh, dass es Menschen gibt, die sich einsetzen.

Der Hass sollte aber jenen gelten, die an den Hebeln sitzen und etwas für uns Menschen tun können. Nicht nur in Hannover hat sich der Bürgermeister mit den Klimaklebern an einen Tisch gesetzt. Seither gibt es kein Verkehrschaos mehr wegen Klimaklebern - wie schaut es aus, Herr Bürgermeister Preuner?





Manuela Lindtner, 5020 Salzburg