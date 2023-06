Klimaschützer werden neue Strategien finden müssen

Zur Forderung des Salzburger Flughafens nach dem Wien-Flug: Die Aggressivität, mit der nun mit Hilfe der neuen schwarz-blauen Landespolitik und ihrer ergebenen Medien die Kurzstreckenflüge von Salzburg nach Wien gefordert werden, wird zunächst zwar nicht mit derselben Aggressivität von Seiten der Klimaschützer beantwortet werden können, aber doch zu einer neuen Strategie der Klimaschützer führen müssen. Die Umweltschützer haben nicht so viel Geld, um ihre Interessen so plakativ bezahlen zu können, wie das reiche Unternehmen tun können. Sie haben nur das Interesse, sich für die Zukunft ihrer Kinder und Nachkommen und für die Zukunft des Allgemeinwohls zu engagieren. Daher werden sie sich nun verstärkt dafür einsetzen müssen, die Medien für ihre gerechten Anliegen zu gewinnen.

Ein Beitrag hierfür ist beispielsweise dieser Leserbrief. Ob er von den SN akzeptiert werden kann, wird sich zeigen. In jedem Fall hoffe ich, dass die SN ihre Verantwortung für die Zukunft des Allgemeinwohls nicht den Interessen einiger weniger Kapitalisten opfern, die ohne Rücksicht auf die kommenden Generationen nun diesen aggressiven Kampf um ihr Ego und ihr Kapital mit den Worten begonnen haben: "Wir werden weiter darum kämpfen." Es ist typisch für Kapitalisten, kämpfen zu wollen, weil sie auf Grund ihrer Götzenverehrung gegenüber dem Kapital dazu tendieren, eher egoistisch destruktive Grundsätze anstatt sozial konstruktive Grundsätze zu vertreten.

Aber die gegenwärtige Situation in Salzburg zwingt uns Umweltschützer, unsere konstruktiven Grundsätze in Zukunft gegen diese Aggressionen adäquater zu verteidigen. Daher überlege ich mir schon, ob ich mich nicht jenen Klimaschützern anschließen sollte, die sich auf Straßen und Flughäfen ankleben. Für mich als 77Jährigen wäre das zwar gewiss nicht einfach, aber es muss zweifellos mehr getan werden gegen diese egoistisch destruktive Politik und Ökonomie, die so rücksichtslos die Zukunft der Menschheit gefährden.

Dr. Rupert Biedrawa, 5161 Elixhausen