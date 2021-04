Klimaschutz braucht alternative Lösungsansätze

Bei oftmaliger Übereinstimmung mit Herrn Perterers Leitartikel - bei diesem fehlt mir die schlüssige Sinnhaftigkeit ("Debatte über Spritpreis bald überholt", SN, 27.04.2021). Klimaschutz ist ein hehres und wichtiges Thema, doch diesen kann man auch mit alternativen Lösungsansätzen begegnen. Ich denke nur an die vielfältigen Wasserforschungen von Viktor Schauberger, an die Erstversuche, Energie über lange Zeit in Salzlösungen horten zu können, Treibstoffe aus Abfallprodukten zu schaffen, die zudem Schadstoffneutral sind und deren mehr. Gewesslers Weisheit letzter Schluss: Erhöhung der Mineralölsteuer. Dies ist wahrlich die primitivste Lösung, ein grünes Paket, rot eingeschnürt in einer fantasielosen Mogelpackung. Warum nicht den Mut finden, wirklich vollkommen andere Bereiche anzudenken? Es schmerzt nicht und es hilft den Lösungen näher zu kommen.







Günter Annerl, 3380 Pöchlarn