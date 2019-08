Den Satz "Klimaschutz hat in Österreichs Politik - außer bei Sonntagsreden - noch nie interessiert" kann ich so nicht akzeptieren. Zumal Dr. Josef Riegler als Vizekanzler der Republik und in seiner seherischen Großtat, der Entwicklung des genialen Modells der ökosozialen Marktwirtschaft, vor gut 30 Jahren Anstand und Weitblick vorgelebt hat. Nobelpreiswürdig!

Doch Medien und Öffentlichkeit haben damals das Momentum verschlafen. Leider!

Reinhard Bimashofer, 9872 Millstatt