Klimaschutz, die unendliche Geschichte

Wir rasen Richtung Untergang und trotzdem bleibt genügend Zeit, um sich in der hohen Politik zu streiten. Da werden Aktivisten als Terroristen dargestellt, wie das? Ein Aktivist ist doch jemand, der sich "ohne Gewalt" aus Überzeugung Ziele setzt und dabei einiges auf sich nimmt. Ein Terrorist ist jemand, der "mit Gewalt" Schrecken verbreitet und Unheil anrichtet.

Nun zu den jüngsten Ereignissen in Sachen Klima. Alles in den vergangenen Jahrzehnten ist aufgebaut auf höher, besser, schöner, mehr; inklusive Wohlstand und Wachstum. Bedenken mancher landeten in der Schublade, wurden höchstens belächelt und die Gesamtbelastung unserer Mutter Erde als nicht beachtenswert abgetan. Vielleicht sind die derzeitigen Aktionen der letzten Generation - mit und ohne Kleber - ein einziger Hilfeschrei, um gehört zu werden? Hilfeschrei deshalb, weil alle Klima- und Umweltschutzbemühungen bislang viel zu langsam, viel zu träge sind, nicht eingehalten werden; sich oft als Augenauswischerei und Selbstbetrug erweisen.

Das dürftige Ergebnis der Klimakonferenz im ägyptischen Sharm(Schmarrn) El-Sheikh ist einmal mehr ohne Bedeutung. Wieder werden Symptome bekämpft und nicht die Ursache. Vielleicht liegt das aber auch schlichtweg daran, dass niemand eine Strategie, ein Konzept für eine nicht auf Wachstum angewiesene Wirtschaft hat. Ein solches würde nämlich auch Mutter Natur nicht vernachlässigen. So aber steuern wir sehenden Auges mit Vollgas auf die nächste Klimakatastrophe zu.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf