Klimaschutz funktioniert nur ohne Parteien-Hick-Hack

Folgt man den Ausführungen der internationalen Experten, die bei der

Weltklimakonferenz in Scharm El Scheich vorgetragen werden, so müssen

wir in Naher Zukunft weltweit mit schlimmen Änderungen rechnen, die ganze

Teile unseres Globus nicht mehr bewohnbar machen werden. Um in diese

Entwicklung möglichst effektiv einzugreifen, werden strenge Maßnahmen

erforderlich werden, die mit der Art und Weise wie wir aktuell Politik

betreiben, nicht zu bewältigen sein werden. Besonders Österreich schneidet

im internationalen Vergleich schlecht ab, und wir sollten bei dieser Thematik

auf das bei uns so übliche parteipolitische Hick-Hack verzichten und

parteiübergreifende Maßnahmen ergreifen. Dazu wäre es gut ein politikfernes

Gremium aus internationalen Experten zu schaffen, deren Angaben dann so

schnell wie möglich umgesetzt werden. Parallel dazu sollten die Medien in

aller Deutlichkeit den Bürgern klar machen, dass es letztlich keine

Alternativen zu dieser Entwicklung gibt,





Arch. Dipl. Ing Gert Cziharz, 5020 Salzburg