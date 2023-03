Klimaschutz ist die Zukunft

Bundeskanzler Nehammer warf in seiner "Rede zur Zukunft der Nation" den Umweltschützern vor, eine Untergangsapokalypse zu zeichnen, für die es keinen wissenschaftlichen Beweis gäbe. Nun ist Karl Nehammer zweifelsohne intelligent genug, um die UNO-Klimaberichte lesen und verstehen zu können. Seine Verharmlosung des Klimawandels dürfte eher historische Gründe haben: So ist er Vorsitzender jener Partei, die in allen Regierungen von 1987 bis 2019 durchgehend für Energie und Umweltschutz zuständig war und somit für das Klimaschutzversagen Österreichs die Hauptverantwortung trägt. Die Rechtsprechung entwickelt sich laufend weiter. In einigen Jahren werden sich wohl nicht die sogenannten Klimakleber vor Gericht verantworten müssen, sondern ehemalige Minister*innen, Regierungschefs und Konzernmanager, die den Klimaschutz entweder ignoriert oder sogar aktiv bekämpft haben.





Dr. Heinz Högelsberger, 1190 Wien