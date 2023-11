Ich kann den Leserbrief von Frau Gimborn (SN vom 6. 11. 2023) nicht unwidersprochen stehen lassen. Die Fridays for Future sowie die vielen Untergruppen wie Scientists for Future, Teachers for Future, Religions for Future, Parents und Grandparents for Future usw. sind keineswegs "ahnungslos", sondern basieren ihre Forderungen auf den Studien von unzähligen renommierten Wissenschaftern und Wissenschafterinnen weltweit. Die Appelle zum Umdenken, was das Klima betrifft, kommen nicht nur von den wichtigsten wissenschaftlichen Institutionen, sondern auch z. B. von der UNO und den Kirchen ( Papst Franziskus, "Laudato si'"). Wenn wir nicht rasch handeln, werden die dramatischen Veränderungen im Klimasystem katastrophale Auswirkungen auf die Menschheit weltweit haben.

Ja, das Klima ist seit Millionen Jahren im Wandel, das braucht keinen Schutz. Damit hat Reinhold Messner vollkommen recht. Es geht aber um uns Menschen, es geht um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Klimaschutz ist Menschenschutz!

Helga Hofbauer, 2340 Mödling