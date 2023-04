Klimaschutz muss jetzt starten

In Vorwahlzeiten treten immer öfter selbst ernannte Experten auf, die ihr Scheinwissen anderen Menschen aufdrücken wollen. Speziell die in Salzburg noch nicht genutzte Windenergie wird kritisiert - wegen der Vögel, die ins Windrad fliegen könnten, über die Naturzerstörung ob der Zufahrtswege zum Standort von Windrädern und zuletzt ob der Windstille, bei der auch keine Energie geerntet werden kann. Dann der Hinweis auf die super funktionierenden Photovoltaikanlagen, die fast überall aufgestellt werden können. Doch auch hier vergessen die Experten, dass es Solarstrom nicht rund um die Uhr gibt. In der Nacht ist es mit dem PV-Strom finster.

Auch die Wasserkraft liefert nicht zu 100 Prozent ständig Ökostrom. Man denke an die Zeit zwischen Herbst und Frühjahr, in der aufgrund der niedrigen Wasserstände nur wenig Strom erzeugt werden kann.

Dennoch gibt es zu diesen Energieformen für unser künftiges Leben keine Alternative!

Doch all diese Argumente entbinden uns nicht davon, die Klimaerwärmung zu bekämpfen. Wenn wir nicht jetzt mit aller Kraft mit dem Klimaschutz starten, sehe ich für künftige Generationen schwarz.







Heinrich Ruhs, 5092 St. Martin bei Lofer