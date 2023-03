Klimaschutzforderungen sind keine Erpressung

Im Brief an die SN vom 21. 3. beschreibt Frau Zehetner von der Firma oecolution friedliche Proteste als Erpressung und demokratiefeindlich.

Sie fordert uns auf, in Bezug auf den Klimawandel die Interessen der Wirtschaft stärker zu berücksichtigen. Ich sehe diese Proteste und Forderungen nach Klimaschutz nicht als Erpressung, sondern als fundamentale Teile unserer Demokratie. Klimaaktivisten setzen sich für einen dringend notwendigen Klimaschutz ein und haben das Recht, auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Auch das Wirtschaftsargument wirkt sehr kurzsichtig. Klimaschutz und wirtschaftlicher Fortschritt stehen nicht in Widerspruch zueinander, da der Klimaschutz nicht nur die Umwelt schützt, sondern auch eine nachhaltige und stabile Wirtschaft fördert.







Stanley Hughes, 5020 Salzburg