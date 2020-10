Klimastreik nur in englischer Sprache?

In der SN-Ausgabe vom 3. 10. 2020 sind drei Mädchen mit Demonstationstafeln

ausschließlich in englischer Sprache abgebildet. Da wir uns in einem deutsch-

sprechenden Land befinden, erhebt sich die Frage, ob da Streiks für "Fridays for Future" nur englischsprechende Salzburger mit ihren Protesten erreichen wollen oder welche anderen Gründe dafür sprechen, dass nicht unsere Muttersprache verwendet wird. Wenn schon Proteste, dann in deutscher Sprache, auch weil nicht alle Leute der englischen Sprache mächtig sind. Bei Protesten in Amerika oder England habe ich im Umkehrschluss noch nie Protesttafeln in deutscher Sprache gesehen. Warum wohl?



Hans Wiesinger, 5020 Salzburg