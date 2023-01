Klimaticket kommt verspätet an

Lieber Salzburger Verkehrsverbund! Seit 1. 1. 2022 habe ich ein Klimaticket Salzburg Plus und nutze es für meinen täglichen Weg in die Arbeit, für Dienstfahrten und für Freizeitaktivitäten. Mein Auto wird daher nur noch wenig genutzt. Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist mir im abgelaufenen Jahr ans Herz gewachsen, ist es doch in den meisten Fällen stressfreier als das tägliche Pendeln mit dem Pkw in die Stadt.

Am 4. 11. 2022 wurde mir mitgeteilt, dass sich mein Abo, sollte es nicht bis zum 11. 12. 2022 gekündigt werden, automatisch verlängert und daher von mir nichts weiter zu veranlassen wäre. Bis zum 30. 12. 2022 ist das Klimaticket bei mir noch nicht eingetroffen und war auch nicht davon auszugehen, dass es rechtzeitig bei mir einlangt. Nachfragen am 27./30. 12. 2022 haben ergeben, dass mein Ticket bei der Druckerei sei und dann zugestellt würde. Wieso eine zeitgerechte Übermittlung nicht möglich ist, konnte nicht zufriedenstellend beantwortet werden.

Am 30. 12. wurde mir, nach neuerlicher Nachfrage zumindest die digitale Zustellung eines Übergangstickets zugesichert, welches ich dann auch mit dem Hinweis, dass dieses nur in ausgedruckter Form zu verwenden ist, am 31. 12. erhalten habe. Offensichtlich gehen Sie davon aus, dass jeder einen Drucker zur Verfügung hat.

Am 1. 1. 2023 erhielt ich dann eine E-Mail mit der Info, dass mein Klimaticket versendet wurde. Originaltext: "Ihre Bestellung vom 20. 12. 2022 ist unterwegs. Ausgehend vom heutigen Tag können bis zu fünf Tage vergehen bis die Zustellung erfolgt. Bitte achten Sie auf einen ausreichend beschrifteten Postkasten."

Mit einer derart unprofessionellen Abwicklung werden Sie es nicht schaffen, Kunden vom Klimaticket zu begeistern. Voraussetzung ist zumindest, den abgeschlossenen Vertrag fristgerecht zu erfüllen. Hier gibt es massiven Handlungsbedarf in Ihrer Organisation.

Auch 2022 kam das Klimaticket mit einer viertägigen Verspätung bei mir an. Da glaubte ich noch an ein einmaliges Vorkommnis aufgrund hoher Nachfrage.



Anja Berner, 5202 Neumarkt