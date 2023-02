Klimawandel: dünne, heiße Luft

Ausgerechnet am Faschingswochenende kündigt der Herr Bundeskanzler eine "Rede zur Zukunft der Nation" an. Er will "den Menschen in Österreich eine Perspektive geben". Über dieser Notiz in den SN steht eine große Überschrift:

"Klimaschutzgesetz, bitte warten" (SN v. 20. 2.) und der zugehörige Artikel beschreibt die tragische Verzögerung bei der Neufassung des Klimaschutzgesetzes.

Die ÖVP verhindert ein wirksames, mit klaren Konsequenzen versehenes Gesetz, das festlegt, wie die CO2-Emissionen bis 2030 halbiert werden sollen. Der grüne Regierungspartner ist ohnmächtig und redet sich das Schneckentempo im Klimaschutz mit Verweis auf Klimaticker, EAG und ökosozialer Steuerreform schön. Da zeichnen sich dunkle Wolken und zukünftige Unwetter am Klimahimmel ab, inklusive Milliardenzahlungen gemäß Pariser Klimaschutzabkommen.

Wir dürfen gespannt sein, ob die vollmundige Ankündigung von Perspektiven durch Kanzler Nehammer - oder ist es doch eher der PR-Berater aus kurz(en) Tagen, der hier spricht - mehr als nur dünne (heiße) Luft produziert.

Die gewählte "Location" im 35. Stockwerk lässt befürchten, dass am zehnten

März nur dünne Luft aus dem Munde des Kanzlers zu vernehmen sein wird.







Eduard Beer, 3333 Böhlerwerk