Klimawandel - eine Frage der Optik?

Die SN vom 8. 10. 2020 haben es in sich: Österreich wird klimaneutral bis 2040, bis 2030 kommt aller Strom aus erneuerbaren Energien. Die EU diskutiert CO2-Emissionsminderungen in den nächsten zehn Jahren um 55 oder 60 Prozent. Der Lokalteil, Seite 6, berichtet aus dem Salzburger Landtag, dass die Handvoll Windräder am Windsfeld eh nicht zu sehen sein würden, und wirbt auf Seite 14 für Liftprojekte, die "von Natur aus schön" seien.

Wenn Salzburg seine bisherigen Klima- und Energieziele für 2050 erreichen will, muss es seine regionale Aufbringung aus erneuerbaren Energien (Sonne, Wasser, Wind, Biomasse) verdoppeln (wenn es gelingt, den Energieverbrauch erstmals nicht zu steigern). Gemessen an den selbst gesteckten Zielen, braucht es da wohl mehr als

ein paar versteckte Windräder: Wo bleiben die "Helden von Kaprun" für die angesagte Energiewende? Wo bleibt das für Frühling 2020 avisierte Update des Masterplans, nachdem wir die Klimaschutzziele 2020 ja verfehlt haben?

Den mittlerweile zahlreichen Projektentwicklern im Bereich Windenergie in Salzburg wünsche ich ruhigere Fahrwasser für ihre Arbeit, es freut mich zu lesen, dass die Salzburg AG die wirtschaftlichen Risiken abfedert. Zur Inbetriebnahme des ersten Windparks wird es nicht an Interessenten für die Eröffnungsfeier fehlen. Schließlich werden sich hier die heldenhaften und weitsichtigen Entscheidungsträger feiern lassen.



Franz Kok, 5020 Salzburg