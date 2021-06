Klimawandel: Einer allein kann die Unwetter nicht stoppen

Dass nur die Industrie & Politik, aber nicht der Endkunde dringend handeln müssen, um dem Klimawandel zu trotzen, muss ich deutlich widersprechen! Die Industrie produziert zwar Millionen energiefressende und umweltschädliche Produkte, und an der Produktionsweise selbst kann der Endkunde wirklich wenig ändern, aber ist auch klar, dass es alle diese Produkte nur deswegen gibt, weil sie Leute kaufen? Und solange sie Kunden findet, wird sie weiterproduzieren, egal wie umweltverträglich das Produkt ist. Diesen Kreislauf wird die Industrie niemals von sich aus ändern. Wenn aber der überbordende Lebensstil sich endlich ändert und der Endkunde nur das konsumiert, was er wirklich zum Leben braucht, dann erst wird die Industrie auch nur das produzieren, was tatsächlich benötigt wird. Das kann nur jeder Einzelne für sich umsetzen und in Summe wird es dann viel bewegen, so wie bei der nächsten Wahl, wo doch auch jede Stimme zählt!





Gerhard Deinlein, 1040 Wien