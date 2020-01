Klimawandel geht uns alle an

Zum Leserbrief "Warum immer so negativ": In der SN-Ausgabe vom 17. Jänner durften wir den Kommentar eines Klimawandelbegeisterten lesen. Er freut sich über warme Winter und beschwert sich über die Klimahysterie. Dass anderswo auf der Welt Gegenden bereits unbewohnbar werden, dass die Heimat von Millionen im Meer zu versinken droht, scheint ihn offenbar nicht weiter zu stören. Er befindet sich dabei in bester Gesellschaft mit Trump und Co. Gratuliere zu dieser Geisteshaltung.

Aber er sollte sich nicht zu früh freuen. Denn wenn es so weiter geht, wird auch Österreich zur Steppe. Es wird auch bei uns Wasserknappheit geben. Aber da das noch weit in der Zukunft liegt und lediglich seine Kinder und Enkel betreffen wird, wird ihn das - so muss er sich aufgrund seines Schreibens schon einschätzen lassen - ebenso wenig stören. Vielleicht rührt es ihn mehr, wenn er erfährt, dass die Auswirkungen der Klimakrise auch heute schon spürbar sind in Form von Murenabgängen wegen der Permaschmelze, in Form von Überflutungen durch Starkregen und in Form enormer Sturmschäden. Vor allem in den Städten sind immer wieder Hitzetote zu beklagen. Und was die Kostenersparnis aufgrund nicht fahrender Schneepflüge und sinkender Heizkosten anbelangt, so ist festzuhalten, dass die enormen Schäden, die bereits jetzt durch die Klimakrise entstehen, ein Vielfaches an Kosten von dem verursachen, was wir uns ersparen. Heute wird man - im Gegensatz zu noch vor einigen Jahren - sehr gut medial über die Klimakrise informiert. Der Herr sollte sich also kundig machen, bevor er ein solches Zeugnis seiner Unwissenheit hier abgibt. Noch dazu in den SN, wo er Gelegenheit genug hätte, sich schlauzumachen.





Karl Wagner, 2362 Biedermannsdorf