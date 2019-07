Klimawandel: Generation 60+ auf Reisen

Falsche Zielgruppe

Ich beziehe mich auf den Leserbrief von DI Werner David "Wasser predigen und Wein trinken" (19. 7.), indem er die Jugend ermahnt, nicht nur für die Umwelt protestieren zu gehen, sondern auch auf (Flug-)Klassenfahrten nach Spanien, Portugal etc. zu verzichten.

Lieber Hr. David, vielleicht sollten Sie lieber die Generation 60+ motivieren! Ich kenne keine Generation, die so ausgiebig - sowohl in der Vor- als auch in der Nachsaison - entweder auf Flugreisen in das warme Spanien (Stichwort Kanarische Inseln) oder Kreuzfahrtschiffen unterwegs ist.





Mag. Bianka Hellbert, 6841 Mäder