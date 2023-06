Kann man sich eigentlich vorstellen, das ein Volk so egoistisch sein kann wie wir?

In der Südsee versinkt den Menschen das Land unter ihren Füßen. In Afrika gibt es Landstriche, wo die Menschen nicht mehr leben können. In Bangladesch ist Land unter ... und so weiter und so weiter. Und wir möchten weiterhin 130 km/h fahren kaufen riesige SUVs. Sind wir eigentlich noch zu retten?



Michael Reiter, 4822 Bad Goisern