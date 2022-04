Klimawandel stoppen statt Krieg führen

Ich erwarte mir von der UNO und vor allem von den Großmächten dieser Welt, dass sie anstelle von Krieg alle Anstrengungen unternehmen, um den Klimawandel bzw. die todbringende Erderwärmung zu stoppen. Ich erwarte mir das überhaupt von allen Politikern/-innen dieser Welt und da ich hier in Salzburg lebe, insbesondere von den Politikern/-innen in Stadt und Land Salzburg.

Der bisher gezeigte Einsatz ist für mich nichts anderes als verzögern und verhindern. Weil man es zwar kapiert hat, dass es ein Vielfaches an Maßnahmen bräuchte, man allerdings vom Volk nicht abgestraft, sondern wieder gewählt werden möchte. Das entsetzt mich, denn alle diese Damen und Herren denken keine Sekunde an die Nachkommen, wiewohl sie selbst Kinder und Enkelkinder haben. Und das obwohl wir auch hier in Salzburg schon heftige Katastrophen hatten, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Wir bräuchten Politiker/-innen, die auf "die Welt" schauen, in der wir leben. Wir haben Politiker/-innen, die auf ihre eigene Welt schauen, in der sie leben.



Günter Österer, 5020 Salzburg