Klimawandel: Wirklich alles nur Alarmismus?

Vielleicht verstehen die Volksvertreter der autoaffinen Parteien ÖVP, FPÖ, aber auch der deutschen FDP ein Beispiel aus ihrer Lebenswelt ja besser, als simple Physik. Nehmen wir an, die Herren (und Damen) wären inklusive Familie mit Ihrem Auto auf der Autobahn mit den zulässigen 130 km/h unterwegs (in Deutschland natürlich etwas mehr). Die Sicht ist zwar etwas eingeschränkt, (bekanntlich verwirren wissenschaftliche Erkenntnisse ja die Sinne) aber ein umgestürzter LKW quer über alle eigenen Spuren ist nicht weit voraus deutlich zu sehen. Anstatt zu bremsen, um vielleicht (!) gerade noch vor dem Hindernis zum Stehen zu kommen, wird die Geschwindigkeit beibehalten, ja manche beschleunigen sogar noch. Bedenken der/des Beifahrer(in) werden abgetan und Hilferufe der Kinder auf der Rückbank negiert. Der Fahrer meint es reiche erst zehn Meter vor dem LKW eine Vollbremsung einzuleiten. Das letzte was diese steuernden Herren (und Damen) und leider auch ihre unschuldigen Mitfahrern, in ihrem Leben sehen werden ist der explodierende Airbag. Wohlgemerkt: mein Beispiel bezieht sich ausschließlich auf eine Bremsung, von einem Rückwärtsfahren ist noch lange nicht die Rede.

Auch das Argument, das kleine Österreich könne ja ohnedies gegen die weltweite Klimakrise nichts machen, ist falsch und scheinheilig. Mit dem gleichen Argument könnte man auch behaupten das kleine Österreich könne gegen die europa- ja weltweite Migration nichts tun. Bezeichnenderweise ist zwar die erste, aber nicht zweite Behauptung ständiges Credo der FPÖ.







MMag. Manfred Windberger, Jurist und Geologe, 5020 Salzburg