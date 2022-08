Klimaziele erreichen

Zu "PV-Anlage in Niederalm vom 22. Juli": In diesem Fall dürfte es sich, wie leider so oft, um persönliche Interessen einzelner Politiker handeln. Wie kann es sein, dass Menschen, wie in diesem Fall Herr Resch, sich in ihrem Engagement für ein klimabewusstes Gesamtprojekt, von praxisfernen Behörden blockieren lassen muss. Anif nennt sich im Übrigen "energieeffiziente Gemeinde" und verabsäumt, sich dieses Projekt als Vorzeigeobjekt für PV-Ausbauten im privaten oder behördlichen Bereich heranzuziehen. Lieber Herr Resch bleiben sie stark und hoffentlich findet ihr Vorhaben noch viele Nachahmer.



Roland Brunner, 5020 Salzburg