Klimaziele, Zeitrahmen, Vorschläge?

Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass die vorgegebenen Klimaziele nicht zu realisieren sind. Ein gravierender Punkt entstand bei den Verboten von Gas und Ölheizungen, hier hat man den Anschein, dass bei diesem Punkt nur "Bürokraten" und "Lobbyisten", welche überhaupt keine Ahnung haben oder nur Eigeninteressen verfolgen, darüber bestimmten. Bevor man diese Verbote verordnete, hätte man trachten müssen, das man zuallererst die thermische Sanierung von Gebäuden (wo es möglich wäre und wo kein Denkmalschutz besteht) fördern müssen. Hier wäre sehr viel Energie einzusparen gewesen, das man diese beiden Heizmedien gar nicht verbieten müsste. Ich kann ihnen von einem überprüfbaren Fall einer thermischen und technischen Sanierung eines Zweifamilienhauses berichten, wo man den Verbrauch von Heizöl um 70 Prozent pro Heizperiode senken konnte (in Liter von 4.300 auf 1.300 Liter). Und was macht die EU, sie möchte jetzt nachdem schon viele EU-Bürger ihre Heizungen getauscht haben eine thermische Sanierung vorschreiben, das würde bedeuten, dass die neuen Heizungen zu groß ausgelegt sind und keinen Einsparungserfolg mehr erzielen ist. Man will auch nur mehr Wärmepumpen zulassen und hat dabei vergessen, welchen Lärm diese Geräte produzieren. Und wer zerbricht sich den Kopf darüber, wo der Strom für diese Geräte und die E-Autos (Strombedarf eines E-Autos ist so hoch wie der Stromverbrauch von einem Drei-Personenhaushalt pro Jahr) herkommen soll? Man bietet keine Alternativen wie Wasserstoff oder e-Fuel an. Der Atomstrom bekam ein "grünes Mascherl" verpasst, dadurch wäre man in der Lage stillgelegte Atomkraftwerke dazu zu verwenden, um ausschließlich "grünen" Wasserstoff zu produzieren (es wär eine Überlegung wert, wenn in anderen Ländern wie zum Beispiel in Frankreich der Strom überwiegend aus Atomkraftwerken kommt). Vielleicht lässt man in der EU doch noch einige Fachleute über unsere Zukunft zu bestimmen, zu?





Gerhard Lettner, 5020 Salzburg