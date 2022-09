Klingeln - was ist das?

Im Zeitalter der Elektrofahrräder und E-Roller scheinen die meisten Fahrer/-innen auf etwas vergessen zu haben: "An der Lenkerstange des Rads befindet sich in Griffnähe idealerweise ein kleines, rundes Gehäuse mit einem Nippel daran. So etwas nennt sich Fahrradglocke und gehört zur Grundausstattung für den Verkehr zugelassener Räder. Betätigt man den Nippel, ertönt ein Klingelton, mit dem man Fußgänger/-innen warnen kann, dass man von hinten auf jene zufährt und anzeigt, dass man überholen möchte und zwar in ausreichender seitlicher Entfernung."

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Da wird von hinten und auch von vorn herangebrettert, was das Rad hergibt, springt man nicht sofort zur Seite und nimmt den angeleinten Hund quasi am Halsband, darf man sich noch nette Kommentare anhören. "Deppate Oide schau auf dei Hundsviech", wurde mir vor Kurzem wieder entgegengeschleudert, als wir von Maria Plain abwärts zur Kirche gingen und den von hinten heranrasenden E-Roller-Benutzer nicht hörten. Das ist kein Einzelfall und da kann mir sicher jede und jeder Hundebesitzer/-in beipflichten. Jeder noch so unsportliche Mensch kann sich auf so ein Gerät setzen und die Spazier- und Wanderwege unsicher machen.

Wir brauchen keine neuen Mountainbike-Strecken in den Wäldern, sondern sichere Gehwege und gekennzeichnete Elektrofahrgeräte, um jene Menschen ausfindig zu machen, die bewusst andere gefährden und die zu Sturz Gekommenen einfach ignorieren.

Auch ich fahre gern mit dem Rad (nur mit Muskelkraft betrieben) weite Strecken, auch mal flott, aber mit Rücksicht auf die Fußgänger, das heißt das Tempo reduzieren und klingeln, und ich bedanke mich auch, wenn jemand ausweicht. So stünde einem friedlichen Miteinander nichts im Wege.



Dipl.-Päd. Ingrid Faißner, 5120 St. Pantaleon