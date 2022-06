Klotzen, nicht Kleckern ist gefragt

Tempo 100 auf Autobahnen: Das war wieder mal so eine typische Ankündigung, die der Landespolitiker Dr. Heinrich Schellhorn von sich gab.

Ich vermisse konkrete Maßnahmen, die das Land Salzburg bzgl. Klimaschutz setzen könnte, ja längst setzen hätte müssen: Windräder an manchen Standorten, viel mehr Stromgewinnung durch Sonnenenergie, um nur mal zwei zu nennen.

Unser "Bonvivant" in der Landesregierung ist ja ein kluger Kopf, ein charmanter und gebildeter Mann, er hat sicher auch ein Herz für seine Mitmenschen, aber eines ist er sicher nicht: tatkräftig! Weder im Bereich Klima- und Umweltschutz noch im Sozialbereich. Hier verwaltet er, wo er gestalten sollte.

Ich gebe schon zu, es ist nicht leicht und der starke Regierungspartner ÖVP bremst in all diesen Fragen ja massiv. Es ist aber hoch an der Zeit, im Bereich Umwelt- und Klimaschutz zu klotzen, anstatt zu kleckern!

Wenn sich bis zur nächsten Wahl hier in Salzburg kein Windrad dreht, dann sollten die Grünen nicht mehr Teil einer Landesregierung sein.



Günter Österer, 5020 Salzburg