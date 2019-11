Knallerei müsste geahndet werden

Lieber Herr Bürgermeister Eder, ich habe gerade in den SN vom 22. November "Knallerei zu Silvester ist in Henndorf verboten: Bürgermeister setzt ein Zeichen für das Klima" gelesen. Da ich mich österreichweit für die Einhaltung des Pyrotechnikgesetzes einsetze, begrüße ich es sehr, dass Sie die im Pyrotechnikgesetz vorgesehene Ausnahmegenehmigung nicht mehr geben werden. Aber warum schwächen Sie alles sofort wieder ab, indem Sie klar einschränken, dass Verstöße gegen das Pyrotechnikgesetz ohnehin nicht bestraft werden? Ein Zeichen für das Klima würden Sie aber in Henndorf nur setzen,

wenn das Verbot auch eingehalten werden würde.

Stellen Sie sich bitte kurz vor, wie man auf das seit 1. November geltende Rauchverbot in Gasthäusern reagiert hätte, wenn gleichzeitig über die "Salzburger Nachrichten" mitgeteilt worden wäre, dass man die Einhaltung des Gesetzes ohnehin nicht überprüfen werde, weil die Polizei anderes zu tun habe und die Gemeinde keine Handhabe hat? Das Rauchverbot wird in Österreich mit ganz wenigen Ausnahmen flächendeckend eingehalten, gerade weil man von allen Seiten unmissverständlich angekündigt hat, ab 1. November auch zu bestrafen. Was beim Rauchverbot möglich war, müsste doch beim Pyrotechnikgesetz auch durchsetzbar sein?

Herzliche Grüße aus Innsbruck in meine Flachgauer Heimat.



Andreas Maislinger, 6020 Innsbruck