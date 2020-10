Knebelt Angst unser Denkvermögen?

Die Angst richtet sich nach gegebener Zeit gegen den "Angstmacher" selbst, so wird sie meist unberechenbar - orientierungslos in ihrer Zielsetzung, sie schaukelt sich gegenseitig auf. Die weltweit gefährlich auftretende Pandemie darf dazu nicht benützt werden in Perspektivlosigkeit zu verfallen wegen unvernünftige "Protest"-Personen die eine Minderheit darstellen. Viele Konflikte sind durch Angst verschuldet ausgelöst worden, geschichtliche Abgründe im vorigen Jahrhundert beweisen das.





Alois Neudorfer, 4840 Vöcklabruck