Koalitionsverhandlungen in Salzburg

Als einfacher Wähler frage ich mich, warum ist es für LH Haslauer so unmöglich, mit der SPÖ und den Grünen in eine Regierungsverhandlung zu treten, mit Parteien, die sich zur Demokratie bekennen? Was wiegt so schwer für LH Haslauer, ebenso wie für Frau Mikl-Leitner in Niederösterreich, dass er sich genötigt sieht, mit einer FPÖ in Koalitionsverhandlungen zu treten, die nicht nur eine Klimawandel-Leugner-Partei ist, sondern uns Bürgern ein Kälberentwurmungsmittel zur Corona-Behandlung empfiehlt? Mit einer Partei, die offen mit autoritären demokratiefeindlichen Regimen in Ungarn und Russland sympathisiert? Um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Aber vielleicht geht's ja lange nicht um die Sache, wie ich einfacher Wähler immer denke, sondern einfach um Macht, Macht, Macht.







Helmut Neumayer, 5020 Salzburg